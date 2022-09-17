國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案，初步檢視6篇重複性高，張今表示會即刻發文給農委會，要求同意公開關鍵文件。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶也質疑，農委會明明能主動公布資訊或認定等程序，卻一步步故作玄虛，變成「民進黨助選員」，行政作為不是很恰當。

賴香伶表示，張善政應盡速把相關資訊提供給農委會釐清此案，但農委會也很奇怪，很多文件、資訊都握在手上，若真想要公開透明，主動公布資訊或相關認定程序明明都能做，卻一步步故作玄虛，變成民進黨的助選員，行政機關與選舉間已成模糊地帶，此非恰當的行政作為。

對於張善政遭大量信箱文宣攻擊，賴香伶直言「民進黨部也是很有錢」，印這些文宣要大量塞進信箱，須花費很多資源，顯示選戰已進入白熱化，不過調查內容尚無完整性，民進黨就已提出很大的指控，所以張善政就要採取訴訟自保。

賴香伶認為，遺憾選舉淪為舊式的耳語和信箱文宣等方式互攻，讓選舉真正走向政策辯論的可能性再度降低，對桃園不是很好的情況。她也說，自己在抄襲事件毫無爭議，政見也十分優質，盼解決青年世代與社會的矛盾，若對手還在忙泥巴戰，就讓他們好好處理紛爭，選舉就讓認真的來做。