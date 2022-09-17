「紅龜粿」是地方傳統美食，楊鎮浯縣長偕縣議長洪允典、吳有家鎮長等人分享好口味。（金沙鎮公所提供）

「DIY手作」風獅爺置物盒和塗鴉風獅爺磁鐵，吸引許多家長和小朋友親子同樂。（金沙鎮公所提供）

「打造文化魅力城鎮，再現金沙歷史榮光」一直是縣府施政和努力的重點。（金沙鎮公所提供）

「紅龜粿體驗」是現場人氣最旺的單元，從備料製餡、揉捏餅皮、包餡塑形到蒸煮熟成統統自已來。（金沙鎮公所提供）

楊鎮浯縣長偕吳有家鎮長走入人群，與鄉親和遊客同樂。（金沙鎮公所提供）

以金門聚落守護神為名的「金沙鎮高粱老街風獅爺文化季」今天熱鬧開幕，美聲接力演唱搭配26家在地攤商和特色餐車的「美食園遊會」，讓蜂擁來到的鄉親和遊客在好吃、好玩的嘉年華氣氛中，共度假日美好時光。

相傳有鎮風、止煞神威的風獅爺是金門的聚落守護神，也是最特殊的人文和信仰圖騰，島上現存101尊古老作品，其中又以金沙鎮63尊最多，近年在鎮公所用心規畫下，系列風獅爺主題觀光活動，成功打造「風獅爺故鄉」的亮麗形象。

這項以風獅爺冠名的年度重點活動，特邀請小朋友最愛的MOMO家族哥哥姊姊、評逵Ozzy、徐冉、優美女聲黃薇、陳芊妙搭配金沙在地團體串場演出，結合26家在地攤商和特色餐車的「美食園遊會」更讓鄉親和慕名來到的遊客大快朵頤。多采多姿的文創特色玩具和「DIY手作」風獅爺置物盒和塗鴉風獅爺磁鐵，也吸引許多家長和小朋友親子同樂。

「紅龜粿體驗」是現場人氣最旺的單元，從備料製餡、揉捏餅皮、包餡塑形到蒸煮熟成統統自已來。主辦單位金沙鎮公所貼心安排8個梯次，讓大家可以分享節慶傳統美食的好口味。

金沙鎮長吳有家也以東道主身分，陪同縣長楊鎮浯、縣議長洪允典走入人群與大家同樂，展現府會與鎮公所一條心，攜手共同建設金沙鎮，更要以當地的旅遊資源，打造東半島特色旅遊新模式。

邁向連任的楊鎮浯說明，在平衡東、西半島建設的大方向下，「打造文化魅力城鎮，再現金沙歷史榮光」一直是縣府施政和努力的重點。4年來，他帶領縣府團隊完成金東戲院修繕和活化、陽翟大街觀光導入街區創生、官澳灣口改善工程-旅遊新亮點和金沙親子遊藝館、新建金沙衛生所與日照中心、沙美老街遊程觀光導入、縣定古蹟吳心泉洋樓修復與藝術家進駐活化、綠能生態教育圈等項目，目前持續進行馬山建港、新建金沙國小地下停車場和金東運動場、金沙戲院新舊共生利用、金沙親子公園、沙美老街街屋修繕活化、太武社區公共托育家園和新建金沙綜合大樓等重要工程。