新北市政府與輔仁大學景觀設計系青年合作推動城市綠美學，將鄰里公共空間綠美學規劃導入學生課程內容，並以新莊雙鳳里為示範基地進行實作；新北市農業局今(17)日在新莊雙鳳里綠美學園區，公開表揚設計施作有成之景觀青年，未來也將持續提供青年多樣化的創意發光舞台，讓更多民眾享受市府與青年共造的質感城市。

本次城市綠美學示範基地「雙鳳里綠美學園區」的成形，由輔大景觀青年學子利用課程所學構思植栽美學規劃，並於社區公開發表設計理念，再經由景觀處聘請之專業委員及雙鳳里民代表評審，輔助青年深入聆聽在地需求及專業指教，選出符合當地居民心中期待之園區規劃。

改造後的園區增設全區無障礙鋪面，友善當地有搬運農具、使用輪椅或嬰兒推車需求的民眾，也因應居民反映農作物曾遭附近動物踩踏，改以磚圃形式替種植區圍邊保護，更將基地原本做為道路分界的石塊重新組合成雨水花園，在改變景觀的同時，仍保有存在於土地本身的事物，持續與當地生態共存共榮。

農業局副局長諶錫輝表示，新北市推動城市綠美學計畫，營造公共空間景觀美學，促使市民感受居住環境品質的提升，並積極培育新北景觀青年力，提供青年景觀設計者豐富的職前實習經驗，透過改造鄰里閒置空間為社區景觀亮點，讓青年得以發揮自我專長連結在地，成為活化地方發展的協力者。

新北市農業局表示，未來除了會持續以多樣化的形式培育景觀青年力，與大學合作落實USR計畫，今年度的全國青年景觀競賽也正熱烈徵件中，競賽徵件形式分為「競圖」與「設計施作」兩種類別，以新店十四張歷史公園作為設計基地，徵件期限至10月25日截止，詳細競賽辦法可上全國青年景觀競賽官方網站（http：／／www.ylac.com.tw／）查詢，歡迎符合資格的相關領域青年把握機會，一同為城市美學注入新風貌。