對於大多數人而言，一段真摯的友誼即便不常聯繫，也不會因為時間的阻隔而沖淡，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，再好的交情只要不聯繫，時間一久就會變成陌生人。

▍白羊座

白羊座對於朋友熱情真摯，一旦對方有難，白羊座即便能力有限也願意挺身相助，不過如果自己的熱情得不到對方的回應，白羊座就會停止所有熱臉貼冷屁股的行為，因為愛面子的他們認為，既然對方長時間不主動聯繫，可能是沒時間，也可能是不想被打擾，那麼白羊座就會識相的終止這段關係，變成真正的陌生人。

▍水瓶座

水瓶座友善好相處，在社交場合裡都能如魚得水，但其實這只是他們的保護色，雖然表面上容易接近，但骨子裡卻很被動，一旦分開就幾乎不會再主動聯繫，也不輕易交心，如果長時間沒有互動，感情就會轉淡，走著走著就散了。

▍摩羯座

摩羯座個性高冷，他們將所有的精力都放在充實自己身上，對他們來說，寧願獨自享受愜意的時光，也不願意花時間社交。除非有共同目標、利益或是比較急迫的事情，否則很難讓摩羯座主動去聯繫一個人，所以如果友人又十分被動，那麼兩人感情再好，時間一久也會慢慢淡忘。