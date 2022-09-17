台南市警1分局偵查隊爆職場騷擾，有網友在臉書「靠北警察」粉絲頁爆料，翁姓警務員利用職場關係，不斷親近保5總隊借調支援分局的蔣姓女警，致蔣女受不了藉口家庭因素請調歸建，台南市警1分局偵查隊表示，當事男女皆為單身，男方表示對下屬一視同仁的關心，警局並未接獲女方反應職場職場騷擾，全案由督察組調查中。

翁姓警務員49歲，蔣女20多歲，2人皆未婚，蔣女為保五總隊女警，有要好的非警職男友，她先因少年毒品案支援台南市警1分局，後因環保國土案持續留任支援，與翁男同處辦公室，為師徒關係，6月20日支援到期，以協助母親照顧阿公為由，申請歸建，近期再申請調職到宜蘭。

網路「靠北警察」卻有網友發文，以「偉哉…警務員」聲稱要揭發翁男虛偽面具，指控他不顧蔣女已有男友，經常假公濟私，約蔣女赴餐敘酒局，女方確診期間還詢問要不要去自己家的空房住。「把別人男友直接當空氣，真的有夠噁心！」

爆料網友指出，蔣女歸建以後，翁男還不斷半夜三更打數通電話，或傳上百通line訊息，造成女警困擾。批評男方是假藉長官下屬的情誼，企圖掩蓋畸形而壓迫的追求，並在女方選擇逃離歸建後，仍不放棄騷擾。

針對網路指控，翁男表示自己對後輩一向很照顧，不論男女皆一視同仁，也有學弟在離開後，帶禮物回來感謝自己。同處辦公室的員警表示，翁男很關心下屬，但認無網路所指，台南市警一分局表示，蔣女歸建保五總隊，疑似已更換電話，未接獲指證有違反性騷及性平法等情事，目前由督察組深入調查中。