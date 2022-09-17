近日簽署「捍衛台灣」不投降承諾書成為話題！國民黨台北市長參選人蔣萬安直言覺得很白痴，「因為沒有任何一個人會要去投降嘛！」媒體人「逆風的烏鴉」則認為，叫人簽不投降承諾書，還拿來當作忠誠判斷標準，根本就是憂國騎士團。他提起一段歷史故事並諷刺「真的會投降的才是這種人」。

台北市議員林穎孟日前在議會要求市長柯文哲簽署「捍衛台灣」不投降承諾書，遭柯文哲批「我管你去死的」，拒絕簽署，無黨籍台北市長參選人黃珊珊及其他參選人也紛紛被要求簽署。蔣萬安昨被問及此事時則直言這需要簽嗎？「我是覺得很白痴啦！因為沒有任何一個人會要去投降嘛！」對此，「逆風的烏鴉」今(17)日在臉書提及，這些叫人簽不投降承諾書，然後還拿來當作忠誠判斷標準，根本就是憂國騎士團。

這件事讓逆風的烏鴉想到一個歷史故事。他提及，明初靖難之役，在南京破城前夕，有王艮、胡廣、解縉三明當朝大臣到另一個大臣吳溥家商討未來大事。聚會中，胡廣、解縉都慷慨陳詞，都說自己會死節到底，只有王艮只是默默流淚，一句話都不說。等三人走後，吳溥的而兒子問吳溥，他們三人真的都會死節嗎？吳溥說，「應該不會，我看真的會死節的只有王艮」。話還沒說完，就聽到家住隔壁的胡廣在家裡大喊，「現在外面局勢很亂，要看好家裡的豬啊，別讓它跑了」。吳溥說，它連一隻豬都捨不得，又怎捨得去死呢？結果，死節的真的只有王艮。胡廣和解縉，第一波就降了。

逆風的烏鴉直言，那些要人家簽不投降承諾書的，都是一群為了小權小利不擇手段的人，怎會捨得去死呢？「真的會投降的才是這種人」。