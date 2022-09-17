民進黨屏東縣長候選人周春米17日舉行競選總部進駐暨團結大會。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣長候選人周春米17日舉行競選總部進駐暨團結大會。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣長候選人周春米17日舉行競選總部進駐暨團結大會，蘇貞昌、曹啟鴻、潘孟安等3名前現任縣長全來站台，齊聲大喊「一棒接一棒」，創造屏東新歷史、投出首個女縣長，周向支持者許諾，她會用女性的細膩、溫暖，打造屏東成為一座希望城市。

周春米舉行競選總部進駐暨團結大會，不僅33個鄉鎮市的縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長及參選人全到場祝賀，蘇貞昌、曹啟鴻、潘孟安等3名前現任縣長也都來站台，他們不僅連聲誇獎周春米的努力，也大打「縣長牌」，向支持者喊話要「一棒接一棒」。

潘孟安指出，民主政治也是責任政治，屏東一棒接一棒，從1981年民主前輩邱連輝當選縣長後，到蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻等前輩當縣長，再到2014年他當選至今，屏東一直都是在中央的支持下、義無反顧地往前衝，所以懇請大家一起力挺周春米，延續基礎創造屏東新歷史，讓她成為屏東首個女縣長。

蘇貞昌也稱，在歷代民進黨縣長的打拚下，加上蔡英文總統的支持，屏東是好酒沉甕底，周春米當過2屆立委，為教育、弱勢、婦女、兒童等通過很多法案，而為了屏東建設更是南北奔波，33個鄉鎮都可以看到她打拚的身影。

蘇貞昌讚道，周春米有學識、夠認真，還有女性具備的細膩與溫暖，台灣人很厲害選了1個女總統，全世界都誇獎台灣的自由與民主，而時代走到這裡，也要讓屏東有個女性縣長，上面有屏東女兒當總統，台灣尾有屏東女兒當縣長，能傳為美談。

蘇貞昌向支持者喊話，一定要讓周春米高票當選，高的得票率代表民眾高度的委託，讓周春米到行政院講話有力、去議會報告有力，去跟全國各縣市比較時有底氣。蘇貞昌強調，感謝歷屆縣長一棒接一棒，讓屏東令人誇獎，再次懇求大家支持周春米，讓屏東優秀女性周春米當首位女縣長。

對於前現任縣長的誇獎與鼓勵，周春米感動不已，她說，20多年來不論身為周法官、周律師或周立委，她都選在屏東，她的初衷沒變，努力也不會變，她會用女性的細膩、溫柔與堅強守護屏東，她誠摯邀請鄉親與她一起寫歷史創紀錄，成為屏東首位女縣長，打造屏東的百年大業。