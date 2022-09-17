民眾黨新竹市長參選人高虹安17日參加「2022長青運動會」，她強調，長輩們的身心靈照顧都很重要，允諾未來如當選市長，會延續現在老人福利、升級敬老愛心卡項目點數，把新竹市打造更完整、完善的長照環境。

高虹安表示，在重陽節前夕，一早就在香山綜合運動場看到穿著紫衣、精神奕奕的長輩們陸陸續續來運動場，今年共有87個團體參加，現場非常熱鬧，她特別到運動會現場為來參加運動會的長輩們加油打氣，希望所有長輩都健康快樂。

2020長青運動會在競技啦啦隊開幕表演下揭幕，陸續還有金山社區發展協會、科園社區發展協會及中華養心太極氣功總會表演，高虹安和民眾黨東區新竹市議員李國璋到場，和長輩們提早歡度重陽節。

高虹安在運動會現場到各個攤位打招呼，大家也都一起握手合照，上千名來自新竹市各地的長輩們都快樂參加這項活動，她強調長輩們的身心靈照顧都很重要，所以未來如當選市長，會延續現在老人福利、升級敬老愛心卡項目點數，把新竹市打造更完整、完善的長照環境。