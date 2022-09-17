大甲警分局員警與王姓男童，留下獨一無二的「奧特曼合影」。(警方提供)

每位男孩心理，最仰望的總是英雄影集中的熱情正義，不論年紀多大都一樣。台中市后里區1名11歲王姓男童，日前晚間飯後時陪著奶奶一同前往拜訪親戚。豈知夜間視線不佳，奶奶不易辨識方向而迷途內心很焦慮，不斷地打電話求助親人；但小男孩卻很有耐心在玩「奧特曼變身器」，似乎想呼叫心目中的英雄幫他解決眼前的問題，這一切剛好讓正在巡邏的員警看在眼裡，員警馬上現身變為真人英雄、完成尋親任務。

大甲警后里分駐員警所長李建興及警員陳禹帆，日前於晚上10時執行巡邏勤務，在后里區甲后路與月眉東路口時，發現有一對婦人與小孩，站在1台機車旁，該名婦人不斷持著話行動電話比手畫腳、來回徘徊；在旁的小男孩，安安靜靜一直把玩他手上有「奧特曼變身器」。

經員警趨前關懷了解，原來是一位阿嬤要帶著孫子拜訪親戚，因為第一次拜訪且夜間視線不佳，找不到方位而迷途慌張、說不清。員警發現孫子手上持著「奧特曼」，於是就以此為話題，開啟小男童的心房，了解「原來阿嬤迷路了」，遂安撫阿嬤情緒後，才問出要前往的地址，就在不遠之處約4分鐘路程。

李建興為確保阿嬤能安然抵達目的，不再迷航！決定用巡邏車引導方式一路護送到達目的地，沒想到男童與親友小朋友相遇之下，提議與所長拍照，留下愉快的回憶，阿嬤與親友對於員警積極執勤作為及熱忱為民服務精神表達由衷謝意。

大甲警分局表示，肯定執勤員警的愛心與關懷，展現出「同理心」，秉持著「民眾的小事就是警察的大事」，有效發揮警察為民服務的精神。