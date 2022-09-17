如何維持良好的婆媳關係，一直是讓許多人頭痛的問題，日前一名人妻分享，自己帶球嫁入13人的超大家庭，原本擔心往後的日子不會太好過，沒想到婆家人都將自己視如己出，就連和老公吵架都有婆婆撐腰，超幸福的生活讓網友看了好羨慕，笑說原PO「上輩子一定拯救了地球」。

人妻在FB粉專《靠北婆婆2.0》發文透露，懷孕後和老公閃婚，當得知要嫁入13人的大家庭，一起住在透天厝裡，心中便開始莫名緊張，害怕自己未來的生活會像八點檔一樣，緊繃的婆媳關係讓婚姻生活蒙上陰影。

然而，事實證明一切都是原PO自己嚇自己，婆家的每位成員都對她超好，懷孕期間因為身體不適，原PO都睡到自然醒，而餐桌上永遠都為她留下飯菜，甚至懷孕後期肚子大到壓迫神經，婆婆還特地進房幫她按摩，直到現在孩子已經一歲多，婆婆從未干涉她的教養方式，還說原PO「很辛苦、很偉大」。

不僅如此，原PO閒暇時還會跟婆婆學做菜、包餃子，把婆婆當成親生媽媽般無話不談，「有時候一起喝一罐啤酒聊天，不知不覺三個小時過了」，甚至和老公吵架時，婆婆還會替她講話，讓原PO忍不住在貼文中真情流露，直說「媽媽我愛你」。

貼文曝光羨煞許多網友，紛紛留言，「看了好感動，終於有幸福的媳婦」、「可能兩位上輩子有攜手拯救地球」、「能遇到好婆家，機率有多小，好好珍惜」、「請問上輩子燒的香是去哪邊買的？我也想知道」、「看到想哭，哭我怎麼沒有」。