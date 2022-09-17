當肚子不舒服時，許多人下意識都認為是胃不適，但事實並非如此。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書粉專表示，許多患者求診時，習慣將腹部疼痛統稱為胃痛，但不同區域疼痛暗示不同器官的問題，並分享「九宮格區分圖」，讓民眾可以秒懂問題出在哪。

臉書粉專「Dr.Le 李柏賢」發文指出，臨床上將肚子痛部位以九宮格區分，以便醫師更容易診斷相關疾病，而表淺的肌肉神經痛，例如帶狀疱疹、扭傷或拉傷疼痛，則是在每個區塊都可能發生，與內臟疼痛部位相比較模糊，不過帶狀疱疹在發疹前，皮膚觸覺會異常，而肌肉神經痛則有明顯壓痛點，因特定姿勢加重或緩解。

上腹部

◆右上腹：肝臟、膽囊與膽管

◆上腹：肝臟、食道、胃、十二指腸與胰臟

◆左上腹：胃、脾臟與胰臟

中腹部

◆右側腹：大腸（升結腸）、小腸及右側腎臟

◆中腹：大腸（橫結腸）、小腸及主動脈

◆左側腹：大腸（降結腸）、小腸及左側腎臟

下腹部

◆右下腹：大腸（升結腸）、末端迴腸、闌尾跟右側卵巢

◆下腹：膀胱、子宮、乙狀結腸跟直腸

◆左下腹：大腸（降結腸）、左側卵巢

雖然九宮格可以讓人秒懂腹痛問題出在哪，但李柏賢醫師提醒，腹痛原因仍須胃腸科醫師綜合病史、症狀和檢查結果判斷，對症下藥才能有效治療。