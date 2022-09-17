香港保安局長鄧炳強今在電視節目表示，本屆政府不會重推逃犯條例，因有更重要工作要做，他並批評，台灣殺人案犯嫌陳同佳有意願到台灣投案，問題其實非常簡單，但台灣當局基於政治原因不願意讓陳前往投案，因政治而抹殺公義，非常不道德，認爲港府與台灣當局無討論的餘地。

鄧炳強提到，《香港國安法》實施後，社會表面回復平靜，但要居安思危，有外部勢力利用香港代理人實施軟對抗，透過文化及思想滲透，荼毒市民不信任政府及國家，相信只要西方國家一日有零和思維及霸權主義，危害國家的事就會發生，不能掉以輕心。