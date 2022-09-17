綠營及親綠政治人物近來多次炒作「不投降聲明書」議題，甚至要求包括台北市市長柯文哲、市長參選人蔣萬安及黃珊珊簽定，引發爭議。無黨籍台北市議員參選人蘇恆表示，一到選舉期間這些人就狂打「抗中保台」牌，但能用理性、對人民負責的態度處理兩岸關係的人，才是台灣人民需要的執政者，蘇更狠嗆總統蔡英文：「我們的國防權限到底什麼時候已經下放給了地方政府？」

蘇恆今（17）日在臉書發文表示，一到選舉期間，民進黨及其他側翼就會打出抗中保台的牌，百試不厭。最近綠營又在炒作，逼迫柯文哲、黃珊珊、蔣萬安等人簽署所謂的「不投降聲明書」，讓她忍不住想問：「我們的國防權限到底什麼時後已經下放給了地方政府？」

蘇恆指出，柯文哲只是台北市長不是總統，他沒有資格代表投降，且柯都要任滿了，他根本沒必要去簽。因為國防與外交問題，從來都是中央的責任而不是地方，民進黨把中央責任丟給地方，到底是不信任蔡英文領導的政府，還是認為蔡領導的中央政府瀆職？

對此，蘇恆直言，這些民進黨的候選人，怎麼不要求蔡英文簽「不落跑聲明書」？要求民進黨的立委跟中央與執政縣市的首長簽？能代表台灣投降的現在只有蔡英文，蔡不簽，卻要沒有權限的人去簽，這是什麼歪理？民進黨把兩岸關係搞到拔刀相向，還想讓別人家小孩承擔責任？

不僅如此，蘇恆更強調，縣市長在發生危機的時候，最重要的從來不是投不投降，而是動員市政府的能量，盡最大的力量，保護市民，保全市民生命財產安全，而不是帶著市民去做出不值得的犧牲。