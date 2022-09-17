1名林姓男子怒控小王和老婆開房發生性行為，法官判小王賠償80萬元後，老婆又和小王一起逛大溪、鶯歌老街，他氣得要求賠償50萬元，法官考量2人經濟能力等因素，判女方賠償10萬元。

根據判決書指出，1名林姓男子和老婆於111年1月經法院調解離婚，110年6月時得知老婆搭乘小王的車前往汽車旅館，便找友人一同前往，發現老婆和小王的房號後，林男於隔天小王外出移車將開起房門時，和友人一起衝進房內，見到老婆未穿衣褲，身上僅包著棉被，要求賠償50萬元。

事後老婆還是不斷找小王出遊，於110年11月牽手同遊鶯歌老街，12月時前往大溪老街，當街擁抱摟肩等，做出普通朋友間一般社交行為之分際，超乎社會通念所能容忍有配偶者與其他異性間往來之舉動，林男忍無可忍要求老婆再賠償50萬元，合計賠償100萬元。

老婆辯稱，針對再摩鐵發生性行為一事，小王已賠償80萬元，故林男不得要求她再賠償50萬，且她和小王出遊交往、會面等行為無法認定2人侵害林男的配偶權。

法官審理時發現，女方和小王發生性行為一事，小王已賠償80萬元，又2人事後多次相約出遊牽手擁抱等行為已超過一般異性朋友交往，雖女方和林男於110年10月提出離婚申請，但當時婚姻關仍在持續，考量女方經濟能力等因素，判女方賠償10萬元，可上訴。