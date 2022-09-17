藍海生活節今台東杉原登場，台東杉原灣、金樽、活水湖、綠島鄉舉行為期4周的海洋遊憩項目。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

藍海生活節今台東杉原登場，台東杉原灣、金樽、活水湖、綠島鄉舉行為期4周的海洋遊憩項目。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

藍海生活節17日在台東杉原海水域場揭開序幕，台東縣杉原灣、金樽、活水湖、綠島鄉舉行為期4周的海洋遊憩項目，然而受颱風影響，海象不佳，原定一早出海的6人支架大洋舟體驗暫停。副縣長王志輝盼活化4大海洋遊憩基地，也歡迎大家體驗不同面向的台東藍海生活。

開幕儀式由在地阿美族莿桐部落耆老，和首次受邀來台的國際南島航海文化組織夏威夷奇摩凱基金會分別帶來各自傳統部落獨有的祈福儀式。沙雕師也運用杉原灣現場沙土，以南島文化支架大洋舟、金樽SUP、活水湖獨木舟、綠島深海潛水為題完成沙雕創作，隨後以船舟槳桿插槳儀式宣告今年台東藍海生活節開始。

王志輝指出，台東擁有176公里全台最長海岸線、2顆海上明珠綠島與蘭嶼、國際級衝浪殿堂金樽漁港，以及唯一與太平洋相連的活水湖等，縣府以「慢經濟」為核心，強調發展自然真實的經濟模式，奠基於得天獨厚的環境，發展自然真實的經濟模式，把握這份得天獨厚的優勢，活化在地海洋遊憩業發展，今年首度推出全新品牌「藍海生活節」，將「海就是生活」的慢活態度，以及海洋賦予台東獨一無二的城市色彩推向全世界。

縣府將持續活化杉原灣、金樽、活水湖、綠島等4處海洋遊憩基地，致力開發與推廣水域遊憩項目，例如親子活動就在杉原海水浴場，競爭型的在金樽、東河、成功基翬等地方舉辦，活水湖辦理SUP立式划槳或獨木舟體驗進行活化，「藍海生活節」帶動豐富的遊憩體驗，並著重海洋文化推廣、地方創生與文化交流、在地與國際接軌等。