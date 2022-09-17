高雄市長陳其邁16日走訪桃源區，獲得當地民眾支持連任。（賴文德議員服務處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市長陳其邁16日下午走訪原鄉部落，出席第19屆全國布農族射耳祭暨運動會，他在拜訪當地耆老時，獲得桃源區的國民黨籍前鄉長謝垂耀，以及學界、文化界、當地里長、代表、耆老的支持，將支持陳其邁連任市長。

繼祖邁市長之後，陳其邁再獲得桃源區長謝英雄賜名「Biung，必勇」，謝英雄和族人感謝陳其邁支持原鄉建設，也體恤農民動用二備金補助農損救助金，更是挹注此次全國布農族射耳祭經費500萬元，讓全國布農族一年一度盛事得以順利舉行。

桃源區民眾感謝陳其邁的支持與關愛，陳任內多次到桃源區勘災，這次上山，獲得國民黨籍前桃源鄉長謝垂耀公開支持。在一場地方座談會中，謝垂耀、謝英雄、原民議員賴文德也出席，會中眾人表態支持陳其邁連任。

一名參與座談會的部落代表說，陳其邁上任後很照顧原鄉，族人等待12年的聯外橋梁陸續完工，且疫情期間體恤族人就醫不便，除了開設原鄉的公車式小黃到市區的就醫路線，讓族人大幅節省上下山的車資外，還給予原鄉充足的防疫物資，帶領族人度過疫情挑戰。