基隆市長林右昌（圖中鳴笛者）及立法委員蔡適應等人，共同出席為海洋老鷹嘉年華的踩街遊行鳴笛出發。（張志康攝）

基隆海洋老鷹嘉年華17日舉行踩街遊行，有54個來自基隆本地的社區、校園及專業表演團隊參加。（張志康攝）

基隆海洋老鷹嘉年華17日舉行踩街遊行，有54個來自基隆本地的社區、校園及專業表演團隊參加。（張志康攝）

基隆海洋老鷹嘉年華17日舉行踩街遊行，有54個來自基隆本地的社區、校園及專業表演團隊參加。（張志康攝）

基隆海洋老鷹嘉年華17日舉行踩街遊行，有54個來自基隆本地的社區、校園及專業表演團隊參加。（張志康攝）

受到疫情影響，已經停辦2年的基隆海洋老鷹嘉年華活動，今年復辦。17日在基隆市區熱鬧登場；系列活動中，最熱鬧的踩街遊行，也在下午3時起舉行。今年的遊行隊伍，吸引了包括基隆市各社區、校園團隊及各縣市的專業表演團隊共54隊，基隆市府預估這場活動，吸引3萬人次民眾參與。

基隆市長林右昌表示，暌違2年的海洋老鷹嘉年華活動，今年在加強防疫、戴好口罩、正常生活的原則下正常舉辦。今年的活動以「遨遊天際、向海致敬」為主題，結合基隆代表性的海洋文化與特有的老鷹奇觀，邀請在地社區、學校及表演團隊共同參與，打造專屬基隆的港際慶典，也歡迎各縣市的民眾前來同歡。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，今年的海洋老鷹嘉年華參與團隊達到歷年最多的54隊，有首次邀請的烏克蘭MRG馬戲團，以高蹺遊行、默劇雜耍向台灣傳達和平自由的歡樂，更有知名的世新啦啦隊、女十字軍印地安哈雷車隊接連帥氣登場。活動現場也發放腕鈴及紋身貼紙，讓現場的民眾也一同沉浸在熱情歡樂的森巴氛圍中。

另一方面，除遊行踩街外，國門廣場現場從上午10時到晚上8時，也有25攤海洋特色市集，攤位內容豐富多元，包括名家馬水陳老師的國畫展演、文創小物、在地伴手禮以及消暑飲品等，讓參與的民眾一起感受多元的熱情氣氛。