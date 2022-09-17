「安凌CP」岳軒、鄭芯恩戲外互動也相當曖昧。（TVBS提供）

楊銘威、周曉涵示範CP美照。（TVBS提供）

《機智校園生活》今舉辦粉絲見面會，與粉絲開心同樂。（TVBS提供）

8點檔《機智校園生活》於今（17）日舉辦見面會，謝祖武、周曉涵、鄭芯恩、岳軒、王新凱、鄭豐毅等演員群在活動開始時接受媒體訪問。日前溫升豪被拍到和同劇組李杏的緋聞，謝祖武說打從結婚後，自己的劇本都是一式2份，一份給太太，如果有接吻戲也會報備，「這是對另一半的尊重。」他自曝昨天帶太太去吃披薩，還被太太抱怨吃太貴，2人感情還是一如往常的很好，幽默說：「昨天、今天、明天都一樣。」

謝祖武在《麻辣鮮師》飾演的「徐磊」相當經典，這次再回歸校園演「徐飛」老師，謙稱自己是全劇的菜鳥，但學生演員們紛紛大讚他的演技功力，和他對戲都像在上表演課。謝祖武和學生們相差20幾歲，面對他們像面對自己20歲的兒子一樣，會主動找話題和他們打成一片，卻忍不住自嘲：「昨天聊車、今天聊貓，總之就是尬聊。」那和兒子也常聊天嗎？他幽默回：「不聊，因為沒有片酬。」

鄭芯恩、岳軒在劇中組成「安凌CP」在劇中擁有高人氣，今更穿著情侶裝現身，兩人坦言有講好一起穿情侶裝。戲外是否會假戲真做？岳軒突直說：「未來會怎樣都不知道！」他認為兩人目前不適合在一起，覺得先把劇組的工作做好，「因為如果我們真的再一起，分手的話在劇組會尷尬，殺青之後不保證沒有可能」。岳軒透露兩人平常感情就很好，雖然沒有到一起出遊，但會相約吃飯，至於睡前會互道晚安嗎？岳軒直說：「倒是不會，但到家報平安。」

至於假使岳軒告白是否有機會？鄭芯恩在現場表示：「他是我真的覺得很棒的人，跟他對戲我也覺得很有安全感。」同劇演員小胖在現場更直接鐵口直斷兩人非常有機會發展成情侶關係：「他們關係非常好，審美也非常相似，而且兩人在劇裡感情到現在一直都是穩定的。