先前傳出因為罹癌接受化療，卻以培訓球員身分繼續留在新竹街口攻城獅的容毅燊，17日上場打了5分32秒，只抓3籃板沒得分，問他為何堅持要在這次跨聯盟邀請賽上場，他說：「因為我是球隊的一部分，既然有活動我就必須出席！」

容毅燊表示，自己目前病情已經控制住，且積極接受治療當中，現在每周至少去醫院1次，「我是在上季結束後體檢發現的，不過醫生說我可以打球，只是不能硬撐，也要健康上允許，我就是每場自己評估上場時間，像今天就打得有點喘。」

「治療到現在一個多月，整個人仍然有點虛弱，也變得很容易疲憊，化療後的副作用嘔吐，我也有出現，」容毅燊表示，「但我的日常生活都沒有太多改變，只是多了每周去醫院的固定行程，預估在10月中旬所有療程就可以結束了。」

接受化療後還可以繼續上場比賽，感到最驚奇的人還是容毅燊自己，「我自己也好奇，大概是我買了不少營養品吃，一切都朝著好的方向前進，儘管我一開始我不太想面對，後來才用樂觀態度面對，現在落差最大的就是我的體能跌到一半。」

除了打這次跨聯盟邀請賽，容毅燊在PLG新球季將以接近練習生的培訓球員身分，繼續留在攻城獅練球與隨隊，畢竟他還沒有打算放棄自己的籃球生涯，接下來也會繼續尋求留在台灣打球的機會，但他的外籍生球員身分恐怕讓他的籃球路並不好走。