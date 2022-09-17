36歲女星朱芯儀去年底被診斷罹患乳癌2到3期，她歷經了6次化療後，今年5月更做了乳房切除和重建手術，耗時約17小時。最近她上節目分享抗癌經過，更首度曬出術後傷口照，據知她是將肚子皮膚切下移植到胸部，醫生曾詢問她需不需要留下乳頭，但可能有很小的復發機率，她想想不願意賭，就索性全部移除，她也樂觀說：「好處是你現在不需要貼乳暈貼，也不會激凸」。

朱芯儀日前上節目分享發現罹癌經過，她透露自己是某次無意中發現兩邊胸部形狀不一樣，老公衛斯理 本來叫她趕快回去做健康檢查，但她沒放在心上，直到後來上節目遇到外科醫師，找機會給對方看了她的報告，對方便建議她趕快到大醫院做更縝密的追蹤檢查。

朱芯儀分享移除及重建乳房後，肚子部位的照片（右）。（圖／翻攝自 Youtube）

朱芯儀表示，自己本來是只有纖維囊腫，而且對女生來說是滿常見的情況，沒想到在一年內變成3顆腫瘤，而且都2公分大，到大醫院檢查時檢驗師眉頭深鎖，立刻請她轉到乳房外科做進一步檢查，需要做切片才能確定，後來確定是癌細胞，讓朱芯儀有如晴天霹靂。談到5月完成的乳房切除和重建手術，朱芯儀說自己右半邊胸部其實到現在還是麻的，並分享給大家看她傷口的照片。

照片中可見朱芯儀從肚子的位置開了大刀，切了一塊肉跟脂肪來補胸部，她形容乳暈就像是寶特瓶的蓋子，醫師把這塊「蓋子」打開，從「瓶內」將所有癌細胞挖空掏掉，接著將從肚子切除的皮補進「瓶子」裡面，而開刀前要打顯影劑在胸部，朱芯儀形容那是「爆炸痛」，手術前也要打同位素，一開始排出的尿就會像照片最左邊一樣是深綠色，要多喝水才能從淺綠變回正常的顏色。