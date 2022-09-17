慈濟慈善基金會執行長顏博文10日接受媒體專訪，提到去年許多工商大老想買疫苗，都被政府勸阻，也勸他也不要浪費力氣，時任衛福部長陳時中因此挨轟。對此，資深媒體人李艷秋今（17）日就在臉書上猛轟蔡政府擋BNT疫苗，許多網友看完後紛紛炸鍋表示「一針見血」，引發討論。

李艷秋在臉書上表示「唉！看不下去了，幾句話就可說明白的事，繞到天荒地老，能省點大家的時間嗎？」李艷秋認為「如果政府沒擋BNT的話，林全的東洋前年底就買到三千萬劑了；沒擋的話，為什麼一再強調必須國家授權才買得到，卻始終不授權呢？那一票苦主包括台北市府、工商會、佛光會、甚至秀蓮姐、沈老大...族繁不及備載，每個人不都吃了閉門羹嗎？」

李艷秋強調「所以政府當然有擋BNT」至於是誰主導擋疫苗，李艷秋也坦言，「這裡要很公平的為陳時中說句話，他還沒資格做這個攸關全國人生死的決策，他只是唯命是從而已，讓台灣沒有疫苗的人是蔡英文」，李艷秋指出，「證據很簡單，如果決策的人不是她，怎麼慈濟的證嚴法師和蔡英文視訊後就拿到許可了？」李艷秋認為「這三個民間單位戳破的是，政府買疫苗，非不能也，是不為也」。

最後李艷秋也疑惑「至於蔡英文為什麼要擋國際疫苗？真是大哉問，我地位太低端，對那些高端的事不夠理解，不妄加評論」，此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「一針見血簡單明瞭！」、「其實我們都知道擋的人是誰，只是有一群人會極力否認轉移焦點」、「一篇重力的照妖文，這個政府是台灣人民的敵人，心中沒有人民，老天有眼，一定要擊潰這個無情無義的雙標執政者」、「一言道盡六年滄桑史」。