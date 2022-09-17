桃園一名男童從國小3年級開始，就慘遭親生父親對他伸出魔手玩弄下體，甚至掰開他雙腿隔著褲子含咬，還會播放A片給他看，妻子跟2個年幼女兒多次目睹變態行徑，憤而替兒子聲請家暴令，獸父則辯稱是因為兒子個性陰柔、想幫他「增加男子氣概」，是在與兒子「嬉鬧玩耍」，誇張行徑在2年間達112次，法院一審依強制猥褻罪共判8年，不服上訴，高等法院再審後，維持原判，駁回上訴。

據判決書指出，男童表示從108年1月就讀國小3年級起至109年12月間，爸爸就會在他睡午覺、洗澡、看電視時，把手伸進內褲內上下撫摸他的下體，甚至在洗澡時衝進來用嘴巴咬他的生殖器，每次摸約4至5秒，一週摸約3至4次，有時還會壓著讓他無法逃跑，他有拒絕大叫「不要」，但爸爸沒有停止。

男童母親表示曾數次目睹丈夫以手隔著褲子或伸進褲子內玩弄兒子下體，兒子也曾向她反映不舒服，不願意被摸，丈夫還會用手機播放A片強迫兒子觀看，她曾聽兒子呼救喊說「爸爸要咬我的鳥」；之前丈夫曾提起兒子包皮過長，經醫師檢查後說明年紀還小，不用擔心，青春期過再處理即可，丈夫卻對仍在害怕哭泣的兒子說「沒有用喔，我帶你去醫院把鳥割掉」。

男童的兩位姊姊也表示，曾多次看到爸爸抓弟弟下體，通常爸爸抓他雞雞時會說「兒子不要跑啦」、「給爸爸抓一下、咬一下」，她們覺得玩重要部位很奇怪，告訴媽媽後會將他們拉開。

爸爸則坦承有用手拉握兒子生殖器，也會與兒子一起看A片等事實，但辯稱是在與兒子「嬉鬧玩耍」，解釋因為兒子包皮過長及且氣質較女性化，是為了幫他增加男子氣概，而且又與妻子家庭觀及金錢觀不合，將內心情緒反射至兒子身上，並表示不曾以嘴含或咬兒子生殖器，只是將頭靠近下體，以指甲捏著，才被誤以為用牙齒咬；況且皆有妻女在場，如為滿足個人性慾，當不會選擇有旁人在場而犯行。

法院一審認為，雖爸爸辯稱是在與兒子嬉鬧，但男童態度明顯不願意，也向母親求助，爸爸曾用台語對男童說「我教你轉大人」、「我把你的小鳥弄長一點」等語，不顧兒子抵抗強壓，已侵害男童的性自主決定權利，構成加重強制猥褻罪，共犯112次強制猥褻，每罪各處3年4月，應執行8年徒刑。

而爸爸仍堅持他並無犯意、頂多只構成強制或性騷擾，次數也不達112次，請求減刑；檢察官也認為另外還有176次強制猥褻法官未認定，量刑過輕，雙方都再提上訴，經高等法院再審後，維持原判，駁回上訴。