有民眾在臉書社團「民生社區大小事」貼文表示，妻子走在路上時，一名男子騎機車經過，停下來說：「小姐，看到你肚臍就很想要摸你的奶耶」，但妻子根本沒有露肚臍，男子又繼續尾隨又說了一次，妻子躲進麵包店後，男子才騎機車離開。

民眾表示，自己在民生社區住了30多年了，沒想到光天化日下居然發生這種事，要是晚上呢？提醒社區女性注意該輛機車並注意安全。

松山分局三民派出所得知訊息後，主動聯繫貼文者至派出所說明，發現被害人16日15時許在新東街51巷口，遇機車男對其言語騷擾，被害人不予理會並離去。該男子又在三民路與富錦街口停等紅燈時，再對被害人言語騷擾，見被害人仍不予理會遂騎車離開。被害人認遭受該男子言語性騷擾，提出性騷擾申訴。

警方火速依被害人提供的現場照片追查，並經指認該輛機車58歲俞姓車主涉嫌重大，昨晚21時許立即追查俞男到案。警詢後，全案以涉違反性騷擾防治法第2條規定送主管單位裁處。

松山分局呼籲，為保障身體自主權，民眾如遇人身危害，務必立即撥打110或利用「110視訊報案APP」視訊報案 ，警方可同步錄影，掌握報案地點即刻前往救援。另警方除加強巡邏，並與各里守望相助隊合作協助加強巡守，也期盼民眾如發現可疑之人、事、地、物，能速撥110電話通知警方，共同維護民眾安全。