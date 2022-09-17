嘉義市長黃敏惠與失智者、家屬們一起做暖身運動，鼓勵大家動起來常保活力。（廖素慧攝）

人口老化，失智者也增多，嘉義市整合多元照顧資源及友善社區環境，包括失智症特別門診、共照中心、社區服務據點、日照中心、小規模多機能服務機構及團體家屋等，17日號召350名失智者及家屬健走、騎單車，市長黃敏惠為這支「橘色大軍」加油。

嘉義市衛生局17日舉辦「騎走嘉義．健康＋1」活動，揪350名失智者及家屬一起運動顧健康，參加者都穿戴象徵失智症幸運色的「橘色」衣物，帶領這支「橘色大軍」騎單車、健走嘉油鐵馬道。

在嘉油鐵馬道沿途設有2大闖關遊戲，南京站的「失智小學堂」結合復古童玩彈珠台，用趣味有獎問答讓大家對失智症有正確認識；紅瓦厝站的「記憶桌遊大挑戰」，透過桌遊增進失智者與家屬互動樂趣；還有「失智症主題屋」，認識失智據點、失智症照護資源。

黃敏惠表示，今年台灣失智者人口推估超過30萬人，等同有30萬個家庭受到影響，市府從友善居民、友善組織、友善參與、友善環境等4大面向，整合多元照顧資源，建構失智友善環境，目前累計有7000位友善天使、280家友善組織、2處友善示範社區。

黃敏惠說，醫療科技發展促進人類壽命延長，活得老就要活得好，彼此多一點同理心，因為了解而尊重，鼓勵失智者走出來、多接觸外界，延緩失智，也讓照顧者能舒緩壓力。

黃敏惠也說，嘉油鐵馬道原為中油嘉義溶劑廠專用鐵路貨運支線，停駛後，市府改建成休閒專用自行車道，現在是許多市民休閒運動的好所在，廢棄鐵道過去運輸油品，如今是為生命加油的鐵馬道，很有意義。