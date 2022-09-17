動不動就嘴巴破，讓人難受極了，對此，牙醫師劉馥萱在臉書粉專PO文指出，造成嘴破（口內炎）的原因與自體免疫問題、飲食失調、疲勞或睡眠不足有關。若從飲食方面著手，嘴破除了吃奇異果之外，還有4種食物可以保護口腔黏膜。

首先是「豬肝」，劉馥萱表示，肝臟富含維生素B、維生素A、鐵和鋅等營養素，且豬肝豐富的蛋白質有助潰瘍癒合，維護黏膜的完整性。不過值得注意的是，內臟類膽固醇較高，所以應酌量攝取。其次是含有維生素B、維生素E的「酪梨」，除了有抗發炎的效果，還有益心血管健康，持續食用也能幫助調節膽固醇。

第三種是「蔓越莓」，因為裡頭所含的維生素C及維生素E，有助於膠原蛋白的形成，幫助口腔黏膜的修復，對於提升免疫力有相當大的作用。最後則是「牛奶」，除了是維生素B群的重要來源，補充奶類也可預防部分口內潰瘍、長瘡。

劉馥萱提醒，經常熬夜的夜貓族平時就應多多食用上述這些食物，才能提升免疫力，但如果嘴巴破洞超過2周都還沒好，就要多加注意有病變的可能性。