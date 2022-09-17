北市驚傳67歲工人4樓鷹架墜落 失去生命跡象送醫搶救中 16:302022/09/17 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市活動中心驚傳67歲工人墜樓 失去生命跡象送醫搶救 。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區林森北路67巷，17日下午3時許發生一起墜樓意外，警消獲報到場，發現現場是區民活動中心，一名67歲王姓工人疑似不慎從4樓的鷹架墜落，當場失去生命跡象，救護人員已緊急將他送往台大醫院急救，詳細意外發生原因及責任歸屬，將待勞檢單位調查釐清。 陳時中稱沒有阻擋疫苗採購 李貴敏：笑死 遭周玉蔻猛打 蔣萬安：絕不認同抹黑惡質的選舉風氣 高揚凱幫年輕人發聲推四箭 籲塔綠班別再玩弄政治話術 #北市 #活動中心 #驚傳 #工人墜樓 #命危送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周玉蔻放話揭蔣孝嚴醜聞 蔣萬安回擊 街頭年輕人反應曝光 08:532022/09/17 政治 陳時中致電高嘉瑜 2人談話內容曝光 12:342022/09/17 政治 北市公車運價漲逾4元 年增13億預算 04:102022/09/17 地方新聞 男騎士尾隨喊「想摸奶」民生社區女居民嚇壞 噁男抓到了 16:272022/09/17 社會 四海幫大哥為兒喬賭債遭追砍 警逮竹聯幫7嫌 13:022022/09/17 社會 南勢溪引水工程攸關市民權益 環團喊話雙北市長參選人表態 12:442022/09/17 政治 脫口「貨出去人進來新北發大財」林佳龍補一句暗酸 13:332022/09/17 政治 批「不投降承諾書」是綠營遮羞布 蔣辦嗆：陳時中敢不敢表態支持這件事 15:332022/09/17 政治 簽署不投降承諾書 蘇煥智：凸顯「菜刀衛國」的可笑 15:172022/09/17 政治 桃園驚傳殺妻！夫討錢未果活活打死 伴屍10小時投案了 09:212022/09/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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