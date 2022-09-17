北市中山區林森北路67巷，17日下午3時許發生一起墜樓意外，警消獲報到場，發現現場是區民活動中心，一名67歲王姓工人疑似不慎從4樓的鷹架墜落，當場失去生命跡象，救護人員已緊急將他送往台大醫院急救，詳細意外發生原因及責任歸屬，將待勞檢單位調查釐清。