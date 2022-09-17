台東縣綠島鄉17日中午發生釣客落海意外。（海巡署東部分署第13岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉17日中午發生釣客落海意外。（海巡署東部分署第13岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉17日中午發生釣客落海意外。（海巡署東部分署第13岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉17日中午發生24歲林姓男釣客落海意外，海巡署東部分署第13岸巡隊綠島安檢所中午12點9分接獲蘇姓民眾報案，海巡人員趕赴現場發現林男在海上載浮載沉，立即下海並運用浮水繩將該民眾救援上岸，經檢視他已無意識，隨即由綠島消防分隊載往綠島衛生所實施救治，經搶救後仍宣告不治。

第13岸巡隊指出，綠島安檢所中午接獲蘇姓民眾報案後，立即派遣所內同仁前往現場救援，並通報第15海巡隊、綠島消防分隊、綠島分駐所及綠島海上救生協會前往救援。

救援人員抵達現場後，發現林姓釣客在將軍岩外海上載浮載沉，由於林男距離岸邊較近，由救援人員下水並會同海上救生協會等，雖然成功救起落海民眾，經初步檢視發現林男已無意識，隨即由救護車載往綠島衛生所實施救治，後續經搶救仍宣告不治。

據了解，這名林姓釣客為台東人，赴綠島工作，卻不幸發生意外。第13岸巡隊呼籲，民眾若於岸際及港區遊憩時，可向鄰近安檢所租借救生衣，以維護自身安全，倘若發現民眾不慎落海，請立即撥打海巡署 118 服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命安全。