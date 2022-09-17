綜藝天王吳宗憲有3個漂亮女兒，其中大女兒Sandy（吳姍儒）跟隨爸爸腳步踏入演藝圈，二女兒Vivian（吳則含）去年和朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）結婚，只剩小女兒Olivia（吳奕佳）還未在大眾面前正式曝光過，不過今（17日）Sandy罕見曬出三姊妹合照，瞬間吸引上萬網友朝聖。

Sandy因為看了韓劇《小女子》後，有感而發表示「正在看小女子，環繞三姐妹的故事為軸線，忍不住想到自家三姐妹。各自牽掛、各自憂傷、也各自精彩」，並附上三姊妹的合照。

照片中只見Sandy坐在中間，而照片裡左邊的女生是二妹Vivian，右側則是小妹Olivia，長相精緻、氣質出眾的她，面對鏡頭展現出自信，而她正臉曝光後，也引起網友熱議。

吳姍儒曬出三姊妹合照。(圖／取自吳姍儒IG)

「三姊妹好漂亮」、「三個都好美」、「全都露臉了」、「憲哥竟然生得出這麼漂亮的三姐妹？」還有人也大讚三妹真的很漂亮，短短3小時就吸引1.5萬人點讚。

其實，吳宗憲之前就一直誇三姊妹中小妹最美，還曾公開女兒外貌排行「老三是第一名，老二是第二名」，讓吳姍儒非常吃醋，開玩笑抱怨小妹長得超漂亮，讓爸爸都忽略她。

去年吳宗憲二女兒結婚時，吳姍儒就牽著小妹亮相，但當時她沒拿下口罩，但從眉眼之間能判斷出是個美人，如今她終於露出正臉，也讓外界相當驚喜。