大陸央視新聞用戶端17日報導，國際原子能機構九月理事會當地時間16日閉幕。會後，中國常駐維也納聯合國代表王群就本次機構理事會為何會有兩個美英澳核潛艇合作議題，接受專訪表示，自去年9月美英澳三國宣布開展核潛艇合作以來，機構理事會已連續四次以協商一致方式納入了中方所提的「美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓及其保障監督等影響《禁止核子擴散條約》（NPT）各方面的問題」這一議題。但此次理事會出現了兩個有關議題，除各方均參加協商一致的中方議題外，美英澳三國在會前突然提出「AUKUS（美英澳核潛艇合作）所涉海軍動力爐背景下的國際原子能機構保障」議題，並在沒有協商一致的情況下強行通過，就是做賊心虛。

王群表示，三國的做法不僅缺乏法律的依據，是無效的，同時也將嚴重破壞機構的團結，癱瘓機構的職能，使機構分崩離析，這也反映了三國對多邊主義的極度蔑視。在此中方呼籲三國三思而後行，放棄上述對抗的行徑，三國利用小圈子打群架和威脅施壓的行徑不僅是徒勞的，也註定會失敗。

王群分析，如何處理這兩個議題，是檢驗國際原子能機構防擴散職能的試金石。這兩個議題的根本區別在於美英澳三國核潛艇合作所涉及的「核材料轉讓」問題。一是，三國合作涉及核武器材料從核武器國家轉移到無核武器國家這一「原罪」，是徹頭徹尾的核擴散行徑，這必須體現在議題上。二是，即便單從程序上看，如果要談保障監督，又怎能本末倒置，不先談是否涉及核材料以及涉及什麼樣的核材料這一前提性問題？

實際上，三國的初衷是由機構總幹事根據三國授意及措辭，就三國核潛艇合作問題藉總幹事之口提出議題，同時打掉中國提出的議題。但是三國徹底失敗了。一方面機構總幹事不願公開屈從於三國的政治操弄；另一方面，中國議題客觀公正、合法合規、聚焦機構職能，緊扣《禁止核子擴散條約》，是堂堂正正的人間正道，也充分展示了中方的建設性姿態，故而得到機構成員國的普遍認同和支持。

王群稱，相反看一下美國就做得非常心虛了，美英澳三國在這次理事會上突然提出他們的核潛艇合作問題，要另起爐灶新設議題，就同一個問題設置重複的議題，最主要就是想在設置的議題中刻意迴避三國核潛艇所涉及的核武器非法轉讓問題，這充分印證了三國從事核擴散非法行徑，做賊心虛的那種虛偽面目。

王群強調，美方提出議題的根本目的，就是要藉此隱藏三國核潛艇合作涉及核武器材料非法轉讓的實質，通過政治操弄，企圖脅迫祕書處提出豁免三國核潛艇合作的保障監督方案，然後憑藉自己在理事會的票數優勢，強行推動理事會通過，從而使機構為其非法擴散行徑背書。