日前台中市政府警察局111年第2季失蹤人口協尋評鑑審核落幕，霧峰警分局內新派出所蔡宏旻獲第3名，尋人表現優秀；霧峰警分局長李建興表示，每一件失蹤人口查尋案件，背後都代表家屬急迫的期待，蔡員獲「協尋高手」殊榮，分局與有榮焉。

29歲的蔡員畢業於104年特考班，從警6年，工作表現認真，處理失蹤人口案件時皆秉持同理心，替家屬及失蹤人口著想，不但於第一時間給予必要之協助，對於非轄區的通報協尋案件也保持積極。尋獲情緒不穩定、失智症、智能障礙及走失多年之失蹤人，也能針對不同狀況快速反應，及時保護失蹤人之生命、身體安全。

110年度蔡員就曾尋獲85名失蹤人口，其中有75件被列為失智或有自殺疑慮的緊急失蹤人口，在蔡員鍥而不捨的努力下，協助失蹤人口返家團圓；今年蔡員則已累積尋獲38名失蹤人口，獲警察局認證為「協尋高手」。

蔡員面對協尋案總是不放過任何蛛絲馬跡，也善用各項工具找尋線索，積極找尋失蹤人口，避免憾事發生。在尋獲案件中曾有名52歲林姓計程車司機與妻子吵架，自行駕駛營業計程車離家失蹤，直接消失2小時、電話也撥不通，家人心急報案，蔡員立刻著手調閱路口監視器並聯繫計程車公司調閱該車之行車路線，最終成功尋獲林姓司機，讓家屬感激萬分。

霧峰警分局長李建興表示，每一件成功的失蹤人口查尋案件，背後代表家屬急迫的期待，蔡姓員警獲「協尋高手」殊榮，分局與有榮焉；希望蔡員積極為民服務、協助找尋失蹤及身分不明人口的經驗與精神，能激勵同仁能共同加入尋人高手行列，協助失蹤人口及身分不明民眾返家團聚，擴大為民服務效能，提升警察優質形象。