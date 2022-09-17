國民黨桃園市長候選人張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會主委陳吉仲表示，農委會針對此次的研究報告，外界質疑的疑點，包括重覆度是否很高或所謂可能的抄襲的疑慮，會做完整的盤點，且即將告一段落，再來會依流程請當事人、計畫執行機關提供相關的意見說明。對此，國民黨前台北市議員羅智強今（17）日在臉書上怒轟「殺張善政，陳吉仲出黑刀，民進黨出黑函」，引發討論

羅智強在臉書上指出，民進黨派「1450始祖」陳吉仲來審查宏碁團隊，羅智強形容「這就像派NCC來審中天，派刑泰釗來審馬英九，派張天欽來審侯友宜，最後自然是會認定有抄襲」，羅智強強調，這樣的「審查」，台灣人只會嗤之以鼻，羅智強提及，「檢驗林智堅的是台灣大學，檢驗張善政卻是陳吉仲，這兩方的公信力，也未免差太多了」。

羅智強更說，「加上農委會開完記者會，民進黨立刻撲天蓋地在桃園民眾信箱塞黑函，也證明陳吉仲早就在民進黨的『選戰體系』裡面」，羅智強最後也說「根據TVBS調查，張善政民調大幅領先鄭運鵬9％，可見桃園市民的眼睛，非常雪亮！」