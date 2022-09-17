全球各大企業都在落實節能減碳、永續地球的目標上，而三星電子也宣佈最新環保策略，包括實現企業層級的淨零排放、計畫使用更多再生能源、投資及研發新型技術、開發節能型產品、提升水資源循環利用，以及開發碳捕獲技術，期望在2030年以前，涵蓋消費性電子業務的DX事業群所有營運據點實現淨零排放，在2050年以前，其全球營運據點包括涵蓋記憶體、系統LSI、晶圓代工事業部的DS事業群能實現淨零排放，同時更加入全球再生能源倡議組織RE100，以達到100%使用再生能源為目標，預計在未來5年內，在其佈局的韓國以外海外市場，以再生能源滿足整體營運用電需求。

三星全面強化資源再循環利用，也為了以減少生產過程排放的溫室氣體，並降低消費性產品的功耗，像針對智慧型手機、冰箱、洗衣機等七大類消費電子產品，為其主要機型導入低功耗技術，希望在2030年前，實現較2019年相同規格產品減少30%平均用電量等。（三星提供）

三星同時也積極開發新型技術，其環保計畫涵蓋至企業層級，從原物料的取得、回收與廢棄處理，於整個產品生命周期中，全面強化資源再循環利用，亦詳細闡述其對新技術的投資，以減少生產過程排放的溫室氣體，並降低消費性產品的功耗，像針對智慧型手機、冰箱、洗衣機等七大類消費電子產品，為其主要機型導入低功耗技術，希望在2030年前，實現較2019年相同規格產品減少30%平均用電量等，另規畫研究碳捕獲與利用技術，消滅對人體有害的空氣懸浮微粒。也因三星體認到，環境永續有賴於創新之道，因此計畫在2030年以前，將為推動環保措施挹注超過7兆韓元資金，投資領域包括：減少製程排放的溫室氣體、節約用水、擴大回收電子廢棄物、減少污染物，而此金額並不包含擴大再生能源使用的相關成本。

三星將開發空氣淨化技術，包括新型過濾系統以減少懸浮微粒，並計畫自2030年起擴大應用於當地社區，更預計發掘倡導綠色創新技術的新創企業，並給予資金挹注。（三星提供）

而三星也為了成功達到目標，因此針對有益減少碳排放的處理設施，也大力投資相關創新技術，其開發新型技術，以大幅減少製程氣體（半導體製程副產品），並提前在2030年前於半導體生產線安裝處理設施，達到DX事業群實現淨零排放，同時也將繼續擴大廢熱利用設施，並考慮引入電熱源，以減少液化天然氣鍋爐的使用。而為了合力減少因能源消耗所產生的溫室氣體排放量，三星電子也已加入全球再生能源倡議組織RE100，希望在2050年前，全球據點使用100%再生能源，因此預計在未來5年內，三星透過簽署再生能源購買合約（PPA）、購買再生能源憑證、提出綠色定價方案等方式取得再生能源，讓韓國境外的所有營運據點及DX事業群也能使用再生能源。