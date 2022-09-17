沈慧虹在前市長林智堅、民進黨立院總召柯建銘陪同下，帶著所有黨籍市議員參選人進場。（陳育賢攝）

前新竹市長林智堅1個多月以來首次公開出席選舉場合，力挺過去的副手沈慧虹，林智堅不斷與沈慧虹交換意見。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹17日成立百工百業後援會，蔡英文總統、立委柯建銘都到場力挺，而前新竹市長林智堅更是1個多月以來首次公開出席選舉場合，力挺過去的副手沈慧虹。沈慧虹表示，這是她第1場的大型群眾活動，林智堅一口答應她要出席，她並強調，未來她選上市長更要超越林智堅。

沈慧虹在活動前與前市長林智堅、民進黨立院總召柯建銘合體接受聯訪表示，7年多以來小智市長跟她一直都是最緊密的夥伴與同伴，一起為新竹市努力，此次百工百業挺新竹，林智堅當然一定要在場，因此她親口邀請林智堅出席，林智堅也是一口就答應。

沈慧虹說，未來還有很多公開的選舉行程與活動，林智堅還會不會參與，她特別賣個關子，請大家拭目以待。

她也表示，選舉很重要，一定要有最好的夥伴，林智堅這8年來的政蹟與努力都清清楚楚擺在市民面前，這都是她與林智堅共同努力的結果，未來的選舉之路一定都要有林智堅的相挺，林智堅是最重要的夥伴。

沈慧虹強調，選舉當然靠政績也靠自己，她也會更努力讓大家知道，端出政見牛肉，讓大家看到她想要為新竹做更多的心，不但會做更好，更要超越林智堅。