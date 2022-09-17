統聯客運江姓司機於本月11日晚上，開車載31名乘客北上於國道一號出現身體不適；他關鍵時刻將車停在路肩自己報警，5分鐘後就昏迷無呼吸心跳。經送豐原醫院加護病房插管治療，17日傳出好消息；豐原醫院強調，江男因及時持續CPR及低溫治療，已恢復意識，預計下周就可拔管。

警方指出，統聯客運56歲江姓司機，11日晚上載31位客人要北上，剛開上國道1號后里交流道段，江男向乘客說他身體不舒服，車停在路肩後他就突然昏迷；多名乘客將他搬下車平躺在國道上。輔大醫學系大五生林佑叡、哲學系博士生鄭凱倫，立刻輪流幫忙做CPR直到救護車抵達，將他送往豐原醫院急救。

該名統聯客運司機送醫後因血栓指數高須插管，網友也為他集氣加油，好消息是目前呼喊司機名字已有反應、手腳也能動，預計下周拔管。（翻攝照片）

「救人於一瞬間！」豐原醫院表示，江姓司機在醫療團隊全力搶救下，終於恢復心跳，但仍未脫離險境，住進加護病房插管治療中。外界非常關心他後續的近況，尤其對他英勇護31位乘客的義舉表達感謝；或許是收到各界「善的助力」江姓司機病況出現好轉跡象。

豐原醫院副院長曹承榮說，江男到院前無呼吸心跳，因受過急救訓練的乘客，第一時間立馬施予CPR心肺復甦術，通報救護車到場前不間斷的施救；送到醫院立刻住進加護病房並給予低溫治療。目前意識已恢復清醒，生命徵象穩定進步中；雖仍插管，但預計下周應就可脫離呼吸器。

曹承榮指出，江男這案例突顯出即時和持續CPR心肺復甦術，對突發性呼吸心跳停止病患的處置十分重要，急救後意識仍昏迷者，低溫治療是必要的處置。利用降低患者體溫，讓腦部全身進入深度休息，每降低1度體溫腦部氧氣代謝率就減少6％至8％，可降低腦部因缺氧受損的機率。