2022海客文化藝術季熱鬧開幕，在地後生許立志吹響歕嘟（海螺）。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

海客文化藝術季登場，彩繪寫生活動吸引不少親子參與。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府客家局為明年將登場的世界客家博覽會暖身，今、明2天在永安海螺文化體驗園區舉辦「2022海客文化藝術季」，由在地後生許立志吹響歕嘟（海螺）後，以傳統牽罟方式為系列活動揭開序幕。今年攜手地方社區，設有海客訓練生體驗展區、客語漁村音樂會、漁網編織職人秀、石滬堆砌體驗與兒童劇場等，邀民眾體驗海客風情。

海客文化藝術季為客家重要節慶活動，先前因颱風延期，客家局今邀請美江舞蹈團演出為活動量身打造的舞蹈「祈、盼、天光」，傳達以海為生、與海博鬥的海客精神，從壯年、青年到小孩共20人一起完成這支舞蹈，富文化傳承意味。由許立志吹響歕嘟後，客委會副主委范佐銘與客家局長黃傅淑香帶領以「牽罟」方式正式替藝術季揭開序幕。

客家局表示，今年與地方社區合作推出多項規畫，「海客訓練生」體驗展區中透過海廢創作、石滬堆砌、漁網編織、浮球花體驗等，帶領民眾認識海客文化；「社區嘉年華」則有在地20個社區、產業推廣遊程與地方特色美食和好物等；兒童劇場分別將演出龍王法杖的祕密、黃金海底城節目，且2天活動均有漁村彩繪寫生，是親子同樂發揮創意的好去處。

全客語漁村音樂會下午登場，今為熱血、搖滾與嘻哈風格的樂團與歌手，帶來重口味「紅燒音樂會」，明下午則是輕柔風格的演出，呈現「清蒸風味」，在海螺園區的戶外漁村舞台開唱。

范佐銘表示，海客文化藝術季為客委會與桃市府合作推動客語和文化的重要活動之一，邀民眾體驗海客文化、品嚐在地海鮮；黃傅淑香也提到，永安海螺文化體驗園區自3月開園以來，入園人次超過60萬，已成熱門旅遊景點，除是傳承海客文化的重要平台外，明年也將成為世客博的重要場域之一，盼透過藝術季展現台灣客家多元風貌。