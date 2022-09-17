高雄市立社會教育館經常利用假日時光舉辦親子活動，達到寓教於樂的目的；17日社教館前往左營國小舉辦「愛的泡泡玫瑰花留言板」活動，透過美學藝術家張惠英的手把手教學，讓親子利用蛋紙盒及黏土完成一朵朵栩栩如生的玫瑰花，並培養孩童的環保意識。

張老師利用廢棄的蛋紙盒，加上壓克力顏料與黏土、白膠等材料，讓親子自由發揮上色，製作出獨一無二的紙玫瑰花。張老師為了讓參加的親子能夠明瞭所有創作過程，採用Step by Step的教學方式，並在每一步驟講解完後再親自到每桌示範，讓現場親子能更快了解作品的製作流程，並在活動結束前把作品順利完成。

張瑋倫同學表示，得知活動訊息後就請爸爸立刻幫她報名，她很喜歡DIY的課程，彩繪蛋紙盒是她的新體驗，因為平常是用平面紙張塗鴨，學到複合式的美術題材讓她開了眼界。作品想放在自己書桌上，當作自己的留言板，相當開心。

社教館表示，希望在每一次參加完該館的親子活動後，孩童都能學習善用巧思，讓天馬行空的想像力大解放。當小朋友完成「愛的泡泡玫瑰花留言板」作品，不僅可以當作美麗的留言板，也可以變成另一種親子間情感溝通的管道，增添親子間的互動。

社教館強調，「愛的泡泡玫瑰花留言板」親子活動可以培養小朋友發揮巧思，從實作中學習，讓小朋友利用各種素材組合，了解跨域美學的觀念。鼓勵小朋友養成平時用心觀察自然界植物的千姿百態，將大自然之美內化成自己的藝術養分，當有創作靈感時，可以激盪出更豐富的面貌，引發出既實用又多樣的手工藝品，把平凡無奇的東西經過媒合嘗試，變得獨樹一幟。