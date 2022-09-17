神岡區社區國小TeeBall棒球錦標賽，於神岡體育園區棒球與壘球場上開打。（主辦單位提供）

8支國小社區棒球以及4支高中球隊參與，超過300位小球員在球場上以球會友，體驗棒球的樂趣。(主辦單位提供)

「Play Ball」聲喊出，才剛滿十歲的小球員跑上紅土球場，展現屬於孩童們的熱血活力。神岡區社區國小TeeBall棒球錦標賽，於神岡體育園區棒球與壘球場上開打，計有8支國小社區棒球以及4支高中球隊參與，超過300位小球員在球場上以球會友，體驗棒球的樂趣。

神岡東南獅子會長陳威羽，率獅兄、神岡區長劉汶軒、立法委員楊瓊瓔、台中市議員羅永珍、周永鴻、豐原區社皮里長涂力旋都到場為賽事讚聲。

神岡區體育會棒球委員會主委陳培霖表示，他自己非常熱愛棒球運動，故引進地方社團資源共同支持本賽事，希望棒球能夠從小紮根。羅永珍說，神岡地區以前找不到可打棒球的場地，在市府與地方的支持下，才有今天的場地誕生，未來他們會持續努力整理出更多空間，讓熱愛打球的孩子能夠快樂的打球。

任職東勢高工棒球隊總教練的前三商虎明星球員，也是中職前中職全壘打王林仲秋到場為小球員加油，林仲秋說過去他打球的環境沒有現在的好，看到孩子打球開心的笑容，家長們到場支持，都顯現國內棒球環境漸趨成熟。

這次參與賽事的TeeBall國小球隊來自台中市各區，包含大神岡社區棒球隊、台中TD親子社區棒球隊、台中市健行小牛社區棒球隊、台中小道奇幼兒棒球隊、台中騎士、社口勇士、向上、春安棒球聯盟。

高中組有龍津高中、春安棒球聯盟、台中市立霧峰農工、弘文高中。第一天國小社區棒球隊由向上獲得冠軍、亞軍台中騎士；大神岡社區棒球隊則屈居季軍，明天則由高中組接續比賽。