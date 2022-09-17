環保犯罪集團利用夜間濫倒一般事業廢棄物。（南檢提供／洪榮志台南傳真）

以50歲蔡姓男子為首的不法集團，長期從中北部將一般事業廢棄物載運到台南地區不法掩埋棄置，總體積約7萬7000多立方公尺，總清除處理費用高達10億6000多萬元。南檢偵結依違反廢清法等罪嫌起訴蔡男等17人，並建請法院從重量刑後，台南地院分別處刑1年4月至3年10月，並沒收犯罪所得2557萬多元。

一審認定，蔡男犯非法清理廢棄物罪共4罪，合併應執行3年10月；陳男等3名把風人員，2人處刑1年5月、1年9月，另1人因僅獲利2000元緩刑3年、支付公庫10萬元；另林男等13名曳引車司機分別處刑1年4月至3年，還沒收犯罪所得。

2020年12月台南市政府環保局接獲檢舉，指麻豆區土地遭違法傾倒廢棄物，於是將情資提交南檢國土保育專組，經分案由檢察官劉修言指揮台南市警一分局偵辦。檢警依民眾提供的照片以車追人，循線追查出分別以50歲蔡姓男子及桃園、台中等地區以林姓男子、劉姓男子為首，共有13輛曳引車組成犯罪集團犯案。

檢警還發現，該集團為規避追查，分別以通訊軟體Line成立「露營＆聚餐群組」，以及車裝無線電台為通訊聯絡工具，不僅將牌照變造或塗抹汙損，致偵辦檢警蒐證的困難，曳引車隊南下過程中，還不時更換路線，利用國道1、3號及台61線交替往南行駛進入台南地區，載運車輛還會隨時注意有無偵查車輛尾隨，如遇可疑車輛更會抄錄通報供其他車輛防範。

去年10月19日檢警環南北串連，趁林男為主的北部車隊載滿廢棄物南下並進入場區，隨即兵分多路前後包抄逮人後，再拘提以劉男為主的中部車隊，並查扣涉案曳引車附掛半托車9輛及挖土機1輛，進而追查出佳里、麻豆等地區土地遭傾倒情事。

檢方表示，曳引車駕駛58歲林男、36歲劉男等人，以每輛車4至5萬元不等的代價，長期從台北、台中載運營建混合物等廢棄物，到台南市新市區、麻豆區、佳里區等國有、台糖公司所有及私人土地非法掩埋棄置，為防查緝還由蔡姓男子等人把風進場，並收取每台進場車輛1萬5000至2萬2000元不等的傾倒費用，作業完成再將路面輪胎痕跡清除，把風人員每人可獲得1500至3000元不等酬勞。