全國縣市首長任期即將屆滿，台灣世界新聞傳播協會14日公布全國縣市施政滿意度調查，在六都市長施政滿意度部分，去年奪冠的新北市長侯友宜，本屆再度蟬聯第一。而媒體人韋安今（17）日更在臉書上驚呼「侯友宜的對手們竟然都『假裝』沒看見這4年來『史詩級』的政績和7個『第一』」，引發討論。

韋安在臉書上整理出了「侯友宜過去4年來的施政作為」，首先「城市發展建設第一」，韋安表示，30、50年都無法解決的，城市發展和治理難題，五股垃圾山整治、泰山塭仔圳市地重劃工程，侯一上任就全面啟動，現在已接近完成。30年來別人碰都不敢碰，而侯友宜做到了。這項高難度的城市治理工程，創造出新北宜居、易商的新空間，而且也確保環境生態的永續發展，「這算不算『史詩級』，和全國第一的政績？」

第二則是「交通軌道建設第一」，韋安指出，新北三環六線交通建設，2020年已完成淡海輕軌第一期，以及環狀黃線營運通車。加上今年（2022）底將通車的安坑輕軌，4年內新北境內增加26公里軌道建設和26座車站，達成總計93公里78座車站的軌道交通具體成果。依照目前已核定計畫施工到2030年，則可實現新北市捷運路線達到139公里121座車站，每10萬市民享有3座車站。韋安強調「這算不算是『第一』？全台哪個城市的軌道交通捷運建設，在過去4年，以及到2030年可以和新北並駕齊驅？」

第三則是「教育施政滿意度第一」，有關百年大計的教育，黃昆輝教授教育基金會8月20日，公布「2022各縣市教育施政滿意度」民調結果。六都中以新北市滿意度最高，奪得冠軍。9月14日，台灣世界新聞傳播協會，也把新北教育施政滿意度，評定為金獎，「新北還是6都第一」；第四「防疫表現6都第一」，韋安強調，過去2年來幾波疫情來臨，台灣民意基金會所做的每次民調，侯友宜的防疫施政表現，始終都是第一名。去年兩波Alpha、Delta疫情，新北市因為人口密集、老齡人口眾多、地緣關係密切，成為重災區。但侯友宜以「熱區圍堵」，調集千名警力「科學疫調」，廣設社區篩檢站「應篩盡篩」，成功打敗疫情，讓全市病毒「清零」。

韋安更指出，今年omicron疫情海嘯來臨之前，侯友宜就率先提出「居家照護」政策，輕症在家治療。在疫情發展過程中，侯不斷滾動式向中央建議，多項科學可行，事實證明卓有有成效的防疫政策：居家隔離轉型，快篩陽視同確診，法定傳染病系統改良（解決居隔單卡關及確診通報）。最終確保新北和全台的醫療量能不至崩潰，中、重症者得到及時用藥，和妥善照護。

第五則是「基層建設發展第一」，侯友宜過去不到4年，下潛到新北29區的深度行動治理工作，總共和29區、1,032位里長，累計舉辦了170場次傾聽民意、立即治理的座談。平均每區都去過5次以上，平均每月4次、每週1次。韋安直言，侯還以「自己年紀大了，再不做會來不及」的想法，來鞭策自己和鼓勵團隊，「這種只爭朝夕的做事精神，是不是台灣政治人物裡面的第一？」第六則是「治安防治第一」，「警察出身的市長，治安一定要做到最好，絕不能漏氣」。韋安坦言，新北市的警察局長，就承受著全台最大工作壓力。新北市2021年，囊括警界奧斯卡獎「國家警光獎」五大項第一名。包括犯罪偵查、犯罪預防、改善交通、綜合規劃，以及在個人組第一名。

最後第七項則是「社服公益全民參與第一」，韋安指出，從上下學學童交通安全，營養午餐。到照顧弱勢家庭學童，學後用餐的「幸福保衛站」，10多年來，侯在正副市長任內，不聲不響地擺在施政的重點上努力執行。今年底，新北公托將完成到120間，老人照服中心也陸續增加中。正是因為侯友宜「顧幼扶老」，體恤兒少弱勢的溫暖和作為，感染了社會大眾，最近4年不到，已有30多億善款，捐助給新北，用於公益和照顧弱勢。

最後韋安也說，這麼多「第一」和政績，到了選舉，侯友宜的對手們就「假裝」沒看見，還要整體忽略新北數萬公務員，和基層村里長、里幹事、義工們的付出，故意抹殺新北已有的進步，和新北人共同追求改變的努力。