香港東網引述美國政治新聞網Politico週五（16日）報導稱，美國國防部證實把管理台灣政策的事務，從東亞辦公室改由中國辦公室處理，引起美國共和黨參議員及前朝官員批評，認為在台海危機之際，五角大樓的做法是朝中國大陸樂見的方向修改。

美國國防部表示，當局在台灣的事務目前由負責中國事務的副助理國防部長蔡斯（Michael Chase）處理，但強調這是政府架構的舉動，旨在提升部門內部效率及協調政策，以及讓工作人員及領導層與其他部門結構保持一致。

共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）指責，任何削弱美國聚焦協助台灣自衛的做法，都是「很糟糕的主意」，可能會向北京釋出錯誤信號，讓陸方以為可以主導美台關係，甚至讓大陸能商議美國對台安全需求的事項。

在美國前總統川普任內，擔任負責東亞事務的前副助理國防部長克林克（Heino Klinck）認為，陸方不能視這改變是偶然，美方可能不經意或幼稚地，傳遞出美台關係是與大陸關係的一個章節，憂慮在當前危機下，美方卻做出合乎陸方意願的改動。

美國國防部亞太事務前助理部長薛瑞福（Randy Schriver）表示，這種做法難免令台灣得到的關注更少。川普政府執政時，把國防部中國事務從東亞辦公室抽出，成立專門辦公室處理，而台灣事務則留在專注日本、南韓、澳洲等項目的東亞辦公室，有美國前高級顧問認為，繼續將台灣事務留給東亞辦公室處理更加合理，因為上述國家都與美國有深厚軍事關係。