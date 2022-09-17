在經濟不景氣的時代，有些人擔心未來生計出問題，因此努力賺錢、存錢，但有人則恰好相反，認為懂得花錢，才會賺更多的錢。《搜狐網》近日分享3個愛花錢的生肖，但他們的財運都很旺，甚至還有貴人相助，就算花得很多，同樣也賺很多。

1.生肖鼠

生肖屬的自制力差，容易被外在事物誘惑，一旦看到自己想買的東西時，就會把存錢一事拋在腦後，因為他們屬於散財命格，而且唯有將錢花出去，他們才有機會與動力賺進更多的錢，而且天生財運又很旺，雖然有時錢花太快，在緊急情況時會手足無措，但他們很快又會有錢財入口袋，解救自己的危機時刻。

2.生肖虎

生肖虎非常善於理財，認為妥善利用錢才能帶來更大效益，所以不管口袋有多少錢，他們都會琢磨如何運用，花錢的部分主要用於投資，雖然一開始可能會虧本，但隨著經驗的累積，他們對投資越來越上手，投資所賺的錢甚至會大於他們的工作薪資，可說是非常適合投資的生肖，就算花錢也能獲得盈利。

3.生肖龍

生肖龍非常重物質享受，所以經常薪水一到手就花光，不過他們身邊有不少貴人，每當他們散財或在工作時，都會獲得貴人的幫助，甚至還能在花錢過程中得到更多收益，因此總體來說，生肖龍的財務狀況並不糟，賺到的錢比花出去的還要多，到最後還能過上不愁吃穿的日子，令人稱羨。