假軍醫以各種理由請被害人匯款幫忙，結果被害人才驚覺是騙局一場。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

假軍醫以各種理由請被害人匯款幫忙，結果被害人才驚覺是騙局一場。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

假軍醫以各種理由請被害人匯款幫忙，結果被害人才驚覺是騙局一場。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

嘉義縣50歲邱姓女子，去年在臉書收到一則好友邀請訊息，對方聲稱自己是葉門的「戰地軍醫」，是有一個10歲女兒的單親爸爸。邱女與對方互加LINE聊天，在往來近1年的時間當中，聽信對方幫忙付小孩學費、申請退休、買機票等各種理由，陸續購買大筆虛擬貨幣匯入對方指定的電子錢包內，直到發現自己的帳戶竟成了警示帳戶，才驚覺自己所託非人，損失高達157萬多元。

警方調查，該名假軍醫一開始以要繳女兒美國學費為由，請邱女幫忙處理，邱女以3萬4000元購買比特幣匯入對方指定的錢包地址。後來兩人持續相互甜言蜜語3個多月，軍醫便開始陸續傳送一些戰亂慘況的照片，表示葉門戰況危險，想休假回美國照顧女兒，邱女用自己的人壽保單借款，甚至解約變現，陸續匯出價值84萬5000多元的比特幣，作為協助軍醫返美的機票及生活開銷之用。

再經過半年，對方又以處理休假的文件費、找替補軍醫的費用等理由，並強調之後一定會還錢，說服邱女幫忙。邱女除提供自己的帳戶，又申請了信用貸款、信用卡借款，匯出價值近70萬元的比特幣。

一直到日前邱女去郵局提款時，行員告知她的帳戶已成警示帳戶，才赫然發現自己這段時間真心全意的付出，全進了詐騙集團的口袋，連提供給對方還錢的帳戶，也被拿去當作人頭帳戶使用。

刑事局表示，雖然近2年「假愛情交友」詐騙手法的被害人人數，僅佔整體詐騙案件的4％，但仍屬排名前5名的詐騙手法，且經常單一案例就發生高額財損，不僅騙走被害人的感情，也騙走被害人的一生積蓄。

警方提醒，與未曾謀面的網友來往，務必多存一分警戒心，切勿在聊天過程中透漏過多個人資料、財務狀況，或傳送私密照片，以免成了詐騙集團口中的寶貝、眼中的肥羊、手中的提款機。