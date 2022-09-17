最近大陸一名童顏美女教師廖琳，大學畢業後順利成為大學教師，她在社群上分享開學當天被學校警衛誤認為學生，意外引起網友討論，但眾人焦點全放在她仙女般外貌，也讓外界質疑其學歷真實度；而廖琳隨即也曬出學生證、校友卡和教工卡，證明自己確確實實是今年6月從北京大學光華管理學院博士班畢業。

廖琳9月初在抖音分享成為大學教師的好消息，也興奮地拍攝Vlog記錄她從學生變教師的第一天，畫面中她臉上只有淡妝、身穿簡約優雅款的服裝，走進學校時居然被警衛攔住說「學生不能進」，讓她尷尬地回應「我是老師」；進學校後廖琳和負責的班級新生們互動交流，在學生旁邊完全不像是教師，不知道的人可能還會以為是同學。

廖琳分享第一天當教師的Vlog，還被學校警衛誤會是學生，讓網友被她的童顏驚艷到。(圖/ 摘自廖琳抖音)

沒想到廖琳的教師Vlog和上課時的照片在網路上瘋傳，她也被冠上「美女教師」、「95後學霸正妹」、「高顏值童顏教師」；不過，一些酸民質疑她的學歷和當老師的真實姓，稱她「有些學校博士交錢就能有證書」、「論文內容灌水吧」、「不敢公開本科學校名稱啊」。

但廖琳不畏懼面對網路上的各種質疑，綜合陸媒報導指出，她的本科是大連理工大學，並沒有要隱瞞學歷，是本科卡遺失才沒有機會展示；而廖琳也說自己目前任職單位是北京物資學院，沒有公開單位是要保護隱私。廖琳還有在抖音曬出就讀北京大學光華管理學院博士班的學生證、校友卡和當老師需要的教工卡。

有許多網友都很欣賞廖琳，不僅是學霸正妹、美女老師，還有高情商不跟酸民計較，「好想當妳的學生」、「突然覺得當學生好像很棒」、「不要理那些人，有顏值有頭腦正妹就是特別」。