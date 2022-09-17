國民黨高雄市長參選人柯志恩今（17）日在蓮潭會館與前台中市長胡志強對話，暢談市政願景及選戰經驗。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（17）日在蓮潭會館與前台中市長胡志強對話，暢談市政願景及選戰經驗。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（17）日在蓮潭會館與前台中市長胡志強對話，暢談市政願景及選戰經驗。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（17）日在左營區蓮潭會館與前台中市長胡志強合體對話，暢談市政願景及選戰經驗。針對外界狠酸柯只會找「資深」一輩站台，胡志強高EQ回應，「我可能有點古老，不過年輕人去看故宮博物院也很多」。

針對媒體問及，今天找胡市長怎麼連接年輕人的選票，年輕人不認識胡志強？柯志恩打圓場直說，相信只要開口跟胡市長講話，年輕人都會很喜歡他，而她9月也跟議員們拜訪新北市長侯友宜，前天基隆市長參選人謝國樑談雙港合作，不同的世代、不同的人都是請益的對象，不用特別區分年輕人熟不熟悉。

在一旁的胡志強雖然有些尷尬，但仍秉持一貫高EQ回答，「我可能有點古老，不過年輕人去看故宮博物院也很多」，他透露離開台中市府後才成立臉書，當時1.6萬人，到現在已經10多年了，粉絲16萬3000人，成長10倍。

胡志強直言，年輕人不認識他沒關係，「我是來加油的，我不重要」，還自嘲「還有很多人罵我髮型不好，我也無能為力」，這不重要，是柯志恩、國民黨左楠市議員參選人白喬茵的髮型重要。柯志恩直誇「你看多好，這是符合年輕人想法的回應」。

針對新北市長參選人林佳龍今疑似「抄襲」前高雄市長韓國瑜金句，改為「新北發大財」，柯志恩痛批，林佳龍對於過去韓國瑜講這句話，極盡酸的本事，什麼叫時空背景不一樣，林前市長當初覺得是空話，現在卻可以用，這代表韓市長的確在選戰中，具有非常大的作用存在。