許多家長在指導孩子做功課時，偶爾也會不小心被考倒。日前一名網友分享小學二年級的數學題，其中要求看完直式運算後，算出草莓、柿子，分別代表什麼樣的數字，沒想道卻讓許多網友哀嚎，「小二算得出來？」

原PO在《PTT八卦板》發文表示，近日收到朋友傳來一道小學二年級程度的數學題目，其中直式運算把「4顆草莓加上2顆柿子」得出結果為192，求解柿子、草莓分別為什麼數字，傻眼的原PO直說：「小二要用什麼方法解這題啦！一個一個數字去填空嗎？」

直式運算把「4顆草莓加上2顆柿子」得出結果為192，求解柿子、草莓。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，許多網友紛紛留言討論，「小二考這個？」、「這代數欸，我六年級才學」、「好扯，條件也不清不楚，就這樣出題」、「小二哪算得出來」、「很簡單，但我不覺得小二會」、「難到爆= =」、「 我們那個年代的小學數學更難吧」、「笑死，這小一就會了」。

不過也有網友認為，這道題目出的相當靈活，留言「不難啊，訓練邏輯能力」、「很靈活的題目，這種才好玩」。有人試算，3個草莓相加尾數是2，換言之草莓等於4，再套入前面和柿子運算，可得出柿子就等於7。