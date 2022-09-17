俄烏戰爭爆發後，美國、歐盟等對俄羅斯發動數輪經濟制裁，但對俄國石油和天然氣實施禁運，能否發揮預期成效，受到外界質疑，近期實際數據變化可以看出端倪。美媒報導，俄羅斯今年第2季GDP比去年同期只下滑4%，遠低於先前專家預測GDP衰退15%，出現誤判可能原因是西方低估大陸和印度購買俄油的意願，以及俄羅斯在油價飆升中大幅獲利。有美國官員坦言，對俄國制裁的效果甚微感到失望。

西方國家對俄羅斯制裁最受外界關注是對俄國能源出口禁運。CNN報導，此舉是希望迅速切斷俄羅斯軍費來源，使俄軍後援無力，難以在烏克蘭繼續打下去。

事實證明，制裁對俄國經濟的殺傷力，遠不及拜登政府官員的先前預期，其中一部分歸功於今年前兩季國際油價飆漲，拉抬俄油賺取破天荒的獲利。

俄羅斯第2季GDP比去年同期只下滑4%，遠低於此前外界預估衰退15%。CNN分析稱，中國大陸和印度等國繼續購買俄羅斯石油的意願被低估，這是制裁成效誤判的重要因素之一。

儘管多名美國官員透露，對俄制裁成效甚微感到失望，但仍認為這些措施都是以「長遠效果」為目標而規畫，他們預測，俄羅斯經濟遭受重創，到明年初才會顯現。

報導指出，沙烏地阿拉伯為全球最大石油出口國，現在也開始以「折扣價」購買俄羅斯石油，沙國拿這批原油作為國內發電，再把自己生產的石油賣給其他國家。

美國財政部9日發布俄羅斯石油價格上限的初步方案，一位官員透露，七大工業國（G7）對俄羅斯石油設定價格上限，會從公平的市場價值出發，但減去因俄烏戰爭產生的風險溢價。

市場專家推測，基於布蘭特期貨價格的俄羅斯烏拉爾原油，在2019年出售價格每桶50~70美元之間，因此G7的潛在價格上限或訂在約60美元。