現代人一方面為了吃得安心，一方面有了支持在地小農的意識後，消費者都開始會在乎食品的來源，而foodpanda自2019年發展了pandamart熊貓超市以來，一直都在乎消費者的需求，因此為了帶來最新鮮、安心的食材給消費者，就直接從源頭出發，與不同的台灣在地小農合作，達到從產地到餐桌的安心體驗，還從2021年起就專注經營生鮮，不僅擴大了冷藏空間，更引進了截切蔬果，帶動了雙11時達300%的年成長，同時也一直與不同符合標準的供應商展開合作，至今與2019年時的訂單成長率已超過400%。

從2021年開始與pandamart熊貓超市合作的大嘴水果，旗下的火龍果園就，以天然方式栽種，不僅地上種植了小草來維持冬暖夏涼，還養了鴨子來除蝸牛等昆蟲，以達到有機種植的方式，需採收時也嚴格控管在400g的大小，以維持高品質的蔬果。（foodpanda提供）

從2021年開始與pandamart熊貓超市合作的大嘴水果，除了每年對於自家農產品有政府規定的抽檢以外，更自費購買機器來每周不定時檢驗農藥，還會檢驗總生菌、大腸桿菌，抽驗病原菌等。（foodpanda提供）

像從2021年開始與pandamart熊貓超市合作的大嘴水果，就希望做到產地到餐桌的安心體驗，除了每年對於自家農產品有政府規定的抽檢以外，更自費購買機器來每周不定時檢驗農藥，更會檢驗總生菌、大腸桿菌，抽驗病原菌等，以合作的火龍果園來說，更是以天然方式栽種，不僅地上種植了小草來維持冬暖夏涼，還養了鴨子來除蝸牛等昆蟲，以達到有機種植的方式，需採收時也嚴格控管在400g的大小，以維持高品質的蔬果，持續與pandamart熊貓超市安心合作。

自pandamart熊貓超市開站以來就與其合作的萬生，為國內主要的專業菇類供應商，採自動化的生產流程，更擁有冷鏈集貨包裝場，一站式嚴格控管生產不一樣的菇類，也提供多種蔬菜類型作販售。（foodpanda提供）

另外還有自pandamart熊貓超市開站以來就與其合作的萬生，為國內主要的專業菇類供應商，採自動化的生產流程，更擁有冷鏈集貨包裝場，一站式嚴格控管生產不一樣的菇類，也提供多種蔬菜類型作販售，雖然在自家嚴密控管下，需要25-30天菌包才準備好生產菇類，但仍是努力不懈地打造高品質的生產系統，3年來也帶動了業績達每月倍數成長，特別在疫情去年5月爆發，比剛合作時更達270%成長。

自pandamart熊貓超市開站以來就與其合作的萬生，雖然在自家嚴密控管下，需要25-30天菌包才準備好生產菇類，但仍是努力不懈地打造高品質的生產系統，3年來也帶動了業績達每月倍數成長，特別在疫情去年5月爆發，比剛合作時更達270%成長。（foodpanda提供）

自pandamart熊貓超市開站以來就與其合作的萬生，除了提供菇類商品以外，還有多項蔬菜商品可供選購。（foodpanda提供）

以目前台灣的pandamart熊貓超市來說，可是已經成為了台灣及亞太區「快電商」生鮮選品的第一名，因著foodpanda貼心考量到不同消費者的需求，像小家庭就愛小規格精緻包裝，因此才有台灣在地農產品每天直送pandamart熊貓超市，供消費者方便選購，另外像上班族則是有截切蔬菜可供選購，晚上回家要開伙煮食時簡單即能煮好，而像租屋族、獨居的消費者，因無廚房可烹煮，因此pandamart熊貓超市也推出了不少加熱即食商品、零食飲料，讓各類型的消費者都能滿足。

而除了台灣在地食品直接從產地到餐桌以外，pandamart熊貓超市也與韓國的Woowa合作引進了大量韓國商品，像韓式即食湯包、泡麵，甚至韓國的拉麵鍋等，引進韓國商品後也帶動業績大幅成長，所以將持續擴大更多國家進口商品直送，也會讓即煮、即熱、即食的3R商品更多元化，以符合現代消費者需求。