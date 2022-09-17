民進黨台北市長候選人陳時中今出席不動產業後援會成立大會，陳時中致詞表示，台北市發展最早，相對也比較老，都更也更迫切。今天五大公會都是專業人士，站出來支撐他，讓他更有信心，相信有大家的服務，會讓他如虎添翼，把事情做好。對於危樓都更，他們也訂定目標，要在四年內核定2成，八年核定5成。

不動產業後援會總會長、台北市不動產仲介公會副理事長李忠郎表示，陳時中希望把事做好，會做事、要做對事的理念，和不動產業的理念相同，今天五個後援會一起來相挺，也希望大家可以安居樂業。

租賃住宅服業後援會會長、台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長陳柏勳表示，租賃住宅服務業包含一般的包租代管、社宅的包租代管，協助解決房東與租客之間的問題，過去台北市缺乏推動的動力，希望阿中市長未來可以當選，一起推動減輕房東、租客的糾紛。

陳時中強調，他已經提出都更與住宅相關的政策，現在已經調查出來的整建住宅17處、海砂屋84處、危險建築110處，是很重要的都更目標群，會來全面瞭解、檢討。此外，未來當市長，只要是有危險的住宅，都更調查意願比較高的部分，政府就及早介入，他們也訂定目標，要在四年內核定2成，八年核定5成。

針對居住政策，陳時中也提出從租金上給予市民更大的支持，包括社會住宅租金全面調降10％，以及設籍在台北市的市民朋友，租金補貼每月市府加碼1500元，未來也會和中央合作，讓人民住得安心。