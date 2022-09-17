民進黨苗栗縣長參選人徐定禎17日赴三義鄉市場拜票。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎17日赴三義鄉勝興火車站踏查。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎17日赴三義鄉勝興火車站踏查。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎17日赴三義鄉勝興火車站踏查。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，17日在縣議員羅貴星陪同下，前往三義公有市場和勝興車站掃街拜票，不少縣民舉起大拇指高喊「當選！」鼓勵徐定禎絕對會當選，展現徐定禎高人氣和高支持度。

徐定禎已舉辦超過50場問政說明會，進入選戰衝刺階段，徐定禎表示選戰節奏會更緊湊，安排市場和夜市掃街拜票接觸更多選民。徐定禎在三義市場拜票過程，向長輩們宣傳政見「重陽敬老禮金2000元」，增加苗栗社會福利，照顧苗栗長輩生活，讓市場大哥大姐們非常有感，激勵徐定禎一定要當選。

徐定禎同時走訪三義著名景點勝興車站，化身苗栗觀光大使，推動苗栗在地文化觀光旅遊。徐定禎表示，苗栗好山好水好民情也好風景，勝興車站是全台灣海拔最高的車站，擁有將近120年的歷史，古色古香的木造建築車站，搭配小火車、鐵軌和隧道，群山環抱的勝興車站每到假日便吸引全台遊客，拜票時更是收到許多在地店家和外縣市朋友們的支持與鼓勵。

徐定禎表示，鄉親反應都很真情、熱情，苗栗隊的夥伴也精神抖擻，這週末都是萬里無雲好天氣，邀請大家到苗栗來趟小旅行，感受苗栗融合人文歷史與自然風景的在地特色，徐定禎也喊道，這次要翻轉苗栗，也要打造「觀光新苗栗」！