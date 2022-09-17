CNN記者波利利斯（Katie Bo Lillis）今天(17)在推特發文引述美國中情局（CIA）高層的話，表示「大陸國家主席習近平希望軍隊能在2027年以前備好武統台灣的能力」。儘管如此，還是更傾向以和平手段進行。

綜合外媒報導，這段聲明是由美國《有線電視新聞網》（CNN）負責安全情報線的記者波利利斯所轉述，內容提及CIA副局長柯恩（David Cohen）證實，北京當局確認武統台灣的時機點，領導人習近平要共軍在2027年前發展出武力控制台灣的能力；此外，另一條貼文寫下，「他(習近平)還沒決定好，但已下令軍隊朝他想要的目標前進，屆時就可以達成。針對中情局整體評估下來，還是認為以非軍事手段的可能性更高。」

Chinese President Xi Jinping has told his military that he wants to have the capability to take control of Taiwan by force by 2027, per CIA Deputy Director David Cohen—but, he said, the IC does not currently believe that Beijing has made a decision about whether to proceed. — Katie Bo Lillis (@KatieBoLillis) September 16, 2022

報導指出，8月北京政府發布時隔22年的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，重申和平統一的承諾，不過保留了「採取一切必要措施的選擇」；再者，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不畏大陸恫嚇執意抵台，讓全球見證了歷史性的一刻，之後台海緊張局勢直逼沸點，共軍大動作在海空周邊進行聯合演習，而美軍也試圖通過台灣海峽作為回應。