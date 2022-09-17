CNN記者波利利斯（Katie Bo Lillis）今天(17)在推特發文引述美國中情局（CIA）高層的話，表示「大陸國家主席習近平希望軍隊能在2027年以前備好武統台灣的能力」。儘管如此，還是更傾向以和平手段進行。
綜合外媒報導，這段聲明是由美國《有線電視新聞網》（CNN）負責安全情報線的記者波利利斯所轉述，內容提及CIA副局長柯恩（David Cohen）證實，北京當局確認武統台灣的時機點，領導人習近平要共軍在2027年前發展出武力控制台灣的能力；此外，另一條貼文寫下，「他(習近平)還沒決定好，但已下令軍隊朝他想要的目標前進，屆時就可以達成。針對中情局整體評估下來，還是認為以非軍事手段的可能性更高。」
報導指出，8月北京政府發布時隔22年的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，重申和平統一的承諾，不過保留了「採取一切必要措施的選擇」；再者，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不畏大陸恫嚇執意抵台，讓全球見證了歷史性的一刻，之後台海緊張局勢直逼沸點，共軍大動作在海空周邊進行聯合演習，而美軍也試圖通過台灣海峽作為回應。
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